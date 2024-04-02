معهد البحوث الصناعية أعلن عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر آذار

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا، في شأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر آذار 2024:

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.560 بيان جمركي

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)17بيان جمركي

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 752 بيان جمركي

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)324 بيان جمركي

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.467بيان جمركي

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.332بيان جمركي

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 60 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (3)، منظفات (2)، ادوات بلاستيكية (1)، اجهزة طاقة (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (43)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (7)، مفروشات (1)، اجهزة ضغط (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 50 بيان جمركي

- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 10بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

أدوات مطبخية بلاستيكية - نتيجة إرتحال سلبية – 20 طرد – قبرص – مرفأ بيروت/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 450 ونسبة اللزوجة 52.5 – 997 غالون - العراق – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية- عدم وجود فاصل أمان – 200 قطعة - الصين – مرفأ بيروت/مجففات شعر - دون حماية حرارية و حالة عدم فصل –48 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %0.1 -20 طن -مصر – مرفأ بيروت/منظف زجاج – نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %0.05 – 288 قطعة - بولندا – مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان – 200 قطعة – الصين – مرفا بيروت/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان – 126 قطعة – مصر – مرفا بيروت/أدوات كهربائية منزلية - قيمة التردد 60 Hz – 132 قطعة – الولايات المتحدة الامريكية – مرفا بيروت/مملسات شعر - قيمة التردد 60 Hz – 120 قطعة – الصين – مرفا بيروت.