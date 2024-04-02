انت الان تتابع خبر مدير صحة البصرة يكشف تفاصيل جديدة عن حادث تلاميذ الهارثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في حديث خاص للسومرية نيوز، انه "حادث التصادم اليوم نتج عنه 6 وفيات واصابة 8 اخرين"، مشيرا الى انه "بعضهم حالته حرجة".

وأضاف، ان "اعمار الأطفال تتراوح من 6 الى 12 عاماً، وبينهم شخصاً عمره 20 عاماً"، مبينا ان "الجرحى ثلاثة منهم في مستشفى الصدر التعليمي و5 في مستشفى الموانئ العامة".



وتابع، انه "تم استنفار كافة الكوادر الطبية وتم انقاذ الجرحى، وسيتم متابعة علاجهم"، مختتماً قوله "الرحمة والغفران لموتى هذا الحادث الأليم".