شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري: تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة يدعم مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، جاء نتيجة انتخابات حرة ونزيهة بعد منافسة شريفة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة، خاصة وأن هناك ثلاثة أحزاب كانت قد دفعت بمرشحين لها بالانتخابات، موضحا أن الانتخابات لاقت زخما كبيرا جدا وأحدثت زخما ديمقراطيا في مصر شهدت به المنظمات الدولية المتابعة.

واعتبر أن كل ذلك أتى بمصداقية كبيرة لنتائج الانتخابات في صالح الرئيس السيسي، موضحا أن تنصيب الرئيس اليوم يعتبر حدث تاريخي في تاريخ مصر لأنه يأتي في مرحلة جديدة وجمهورية جديدة نادى بها الرئيس خلال الفترة السابقة والتي تدشن اليوم بإعلان الرئيس خطواتها والتي نتمنى أن يكون بها اهتمام كبير ببعض الأنشطة التي تحتاج فيها مصر دفعة قوية خلال الفترة المقبلة كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستغلال هذه الأنشطة في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام .

وأشار أبو هميلة، إلى أنه بالتأكيد هناك بعض الإجراءات التي سيتخذها الرئيس السيسي ننتظرها جميعا مثل تغيير الحكومة أو تعديلها التي ستتولى الفترة القادمة وأيضا إذا كان هناك تغييرات للمحافظين، مؤكدا أن فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد كما أن فوزه يدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرار في كافة المجالات التي بدأها منذ 10 سنوات مضت.

وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج جهد كبير لاستكمال المشروعات القومية الكبرى القومية التي أطلقها الرئيس السيسي من أجل بناء الاقتصاد المصري وتنميته وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والدواء وغيرها وتعميق الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية .