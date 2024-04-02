مستشارة الوزير لتسيير أعمال الأحوال الشخصية

أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​بسام المولوي​ مذكرة كلف بموجبها السيدة ​نجوى سويدان​ (مستشارته لشؤون البلديات)، بمهام مدير الإدارية المشتركة وتسيير أعمال المديرية العامة للاحوال الشخصية، وذلك لحين ملء المركزين الشاغرين وفقا للأصول القانونية، وذلك بعد احالة المدير العام الحالي للاحوال الشخصية العميد ​الياس الخوري​ الى التقاعد.

يذكر ان السيدة سويدان كانت تشغل سابقاً مركز رئيس قسم القضايا والشؤون القانونية في ملاك ​وزارة البيئة​، وتم نقلها الى ملاك ​وزارة الداخلية والبلديات​ ـ ​محافظة جبل لبنان​ وعيّنت بوظيفة رئيس قسم في قائمقامية قضاء ​جبيل​، وتولّت لاحقاً مهام قائمقام جبيل بالانابة.

وكان وزير الداخلية والبلديات السابق ​نهاد المشنوق​ اصدر قراراً بحق سويدان، قضى بوضعها في تصرف مكتبه موقتاً وتعيين نتالي مرعي الخوري بديلاً عنها بالوكالة، وذلك "استناداً إلى كتاب صدر عن رئيس هيئة التفتيش المركزي ​القاضي جورج عطية​، يتضمن ملفا عن مخالفات من السيدة نجوى سويدان، وإسناد الوظيفة إلى موظفة أخرى بالإنابة، وبصورة موقتة، ينطلق من مبدأ ضرورة تسيير المرفق العام" وفق ما جاء في توضيح المكتب الاعلامي للوزير المشنوق في حينه.