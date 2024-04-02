اعلن البنك الدولي ان "الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" الحقت أضرارا بالبنى التحتية في غزة تقدّر بنحو 18,5 مليار دولار". ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن "الرقم يمثّل 97 في المئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022".

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي: الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية الأساسية في غزة تقدّر بـ18,5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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