وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بـ"تشكيل فريق للتحقيق في مقتل 7 من موظفي "المطبخ المركزي العالمي" بغزة". وذكر في تصريح، "إن الحادث الذي أدى إلى مقتل 7 من موظفي WCK هو حادث مأساوي وسيتم التحقيق فيه بدقة. لقد أصدرت تعليماتي لمؤسسة الدفاع باتخاذ الإجراءات اللازمة".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت وجه بتشكيل فريق للتحقيق في مقتل 7 من موظفي "المطبخ المركزي العالمي" بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.