شادي السيد: عناصر الدفاع المدني يعيشون أزمة غير مسبوقة ويجب توفير الأموال لرواتبهم

أشار رئيس "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين" في ​لبنان​ الشّمالي النّقيب ​شادي السيد​، إلى أنّه "صدرت عن رئيس لجنة الدّفاع النّيابيّة النّائب ​جهاد الصمد​ وعن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، معلومات عن إشكاليّة عدم حصول عناصر ​الدفاع المدني​ على رواتبهم، ونحن نقدّر التّوضيحات القانونيّة الّتي صدرت عن اللّجنتين النّيابيّتين، فيما يتعلّق بمصير الرّواتب والمستحقّات الأخرى الخاصّة بعناصر الدفاع المدني".

وأكّد في بيان، أنّ "في الواقع، ما يهمّنا هذه الأيّام هو الأزمة التي يعيشها هؤلاء وهي أزمة غير مسبوقة، فالبعض منهم قد اضطرّ لمغادرة بيته الّذي كان يستأجره، وأصبح هو وعياله في الشّارع، وربّما نجد بعضًا منهم ينصب الخيم اتقاءً لحرّ الشّمس ولنتائج أي موجة مطر".

ولفت السيّد إلى "أنّنا على أبواب أعياد، وبعد موسم أعياد لا بدّ من توفير الأموال اللّازمة لهؤلاء العاملين في الدّفاع المدني، لأنّنا نعتبر أنّهم أصبحوا مثبّتين، وهذا ما أُقرّ مؤخّرًا. ونحن بحاجة إلى المسارعة لتأمين الأموال لهذه الفئة من النّاس، فهم يخاطرون بحياتهم من أجل توفير الحماية، حيث يتمكّنون من ذلك ويجدون إلى ذلك سبيلًا، ولا نسقط بالتّالي الكلام عن حاجة أجهزة الدّفاع المدني في لبنان إلى دعم عربي ودولي وأممي أيضًا، ليحظى الدّفاع المدني بتجهيزات إضافيّة وبتطوّر مطلوب؛ فثمّة حاجة في هذه المرحلة لذلك".

واستذكر "واقع ​رجال الإطفاء​ في مدينة ​طرابلس​ وواقع موظّفي وعمّال اتحاد بلديات الفيحاء"، مشدّدًا على "أنّنا لا نكترث الآن للنّصوص القانونيّة وللخلافات القانونيّة الّتي تحكم الوقائع، أو للإشكاليّات الإداريّة الّتي تعيق وصول الأموال إلى اتحاد بلديات الفيحاء أو إلى الدّفاع المدني، فما يهمّنا أن يحصلوا على أموالهم؛ والباقي كلام ليس لهم شغل فيه".