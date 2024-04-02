منظمة التعاون الإسلامي دانت جريمة قصف فريق إغاثة في غزة: لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا

أعربت "​منظمة التعاون الاسلامي​" عن إدانتها بأشدّ العبارات "جريمة قصف قوّات الاحتلال ال​إسرائيل​ي فريقًا من العاملين في منظّمات إغاثة دوليّة في ​قطاع غزة​"، معتبرةً ذلك "امتدادًا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيليّة للقوانين والأعراف الدّوليّة وقرارات ​مجلس الأمن الدولي​ ذات الصّلة".

ودعت في بيان، ​المجتمع الدولي​ إلى "تحمّل مسؤوليّاته تجاه إلزام إسرائيل، قوّة الاحتلال، باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدّولي وقرارات ​الأمم المتحدة​ ذات الصّلة"، مجدّدةً دعوتها إلى "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وحماية المدنيّين والأعيان المدنيّة، بما في ذلك العاملين في مجال الإغاثة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيّة بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة".