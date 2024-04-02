دوجاريك: مقتل عمال الإغاثة بغزة يظهر تجاهل القانون الإنساني

اعتبر متحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في ضربة اسرائيلية بغزة يظهر تجاهل القانون الإنساني وسلامة الطواقم الإنسانية في الحرب بين اسرائيل وحماس".
واشار الى أن "الحصول المتكرر لهذه الاحداث هو نتيجة لا مفر منها لكيفية خوض هذه الحرب راهنا، في تجاهل للقانون الإنساني الدولي وتجاهل لحماية العمال الإنسانيين"، منددا بمقتل "جميع العمال الإنسانيين".
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