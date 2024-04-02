بوتين: الهجمات الإرهابية الأخيرة تضاهي مظاهر النازية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الهجمات الإرهابية الأخيرة تضاهي مظاهر النازية"، مشيرا إلى أن "أيديولوجية النازية حية وتستخدم في المصالح الجيوسياسية"، مضيفا أن "هذا، بالمناسبة، يشمل جميع الأعمال الإرهابية التي شهدناها مؤخرا".

وأكد بوتين أن "الغرب يحمل روسيا مسؤولية نهاية الاستعمار في العالم، لكن هذه العملية كانت حتمية"، معتبرا انه "لا يزال هذا الرهاب التاريخي موجوداً، ولا يزال بعض الناس يلومون روسيا على أن شخصا ما فقد قوته الاستعمارية".

وأضاف: "إنهم لا يتوقفون عن الإساءة إلينا بسبب مساعدتنا شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا على النهوض، والكفاح من أجل الحرية، معتقدين أن روسيا هي المسؤولة عن زوال الاستعمار. وهذا غير صحيح على الإطلاق"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سياسات الاتحاد السوفييتي أدت فقط إلى تسريع العملية.