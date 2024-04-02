انت الان تتابع خبر عالم الزلازل الهولندي يهاجم إسرائيل بعد استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد نشر فرانك هوغربيتس على حسابه في منصة "إكس" تغريدة من تصريحات وزير الخارجية الإيراني معلقا عليها بالقول: "لماذا تم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق؟"

وأضاف: "هل هذه محاولة متعمدة لاستفزاز إيران وتصعيد الصراع؟ هل تعتقد إسرائيل أن بإمكانها القيام بكل هذا دون عواقب؟"



هذا وارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني (منهم مستشاران عسكريان برتبة عميد).

جدير بالذكر أن العالم الهولندي داعم دائم للقضية الفلسطينية في حسابه على المنصة، ويسلط الضوء في منشوراته على الجرائم الإسرائيلية في غزة.