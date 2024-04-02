وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن الاجتماع سيبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد عن 5ر1 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وآخرها القرار رقم 2728 الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، وعدم انصياعه للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تعقد دورة طارئة غدا لمناقشة جرائم العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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