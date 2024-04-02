إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ على قافلة المطبخ المركزي بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ واحدا تلو الآخر على قافلة المطبخ المركزي بغزة.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أن سيارات المطبخ المركزي كانت تحمل علامات واضحة تشير إلى أنها تابعة للمنظمة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن الهجوم على قافلة الإغاثة خطير ومن شأنه أن تكون له آثار على القتال في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أجنبية قولهم، إن الهجوم على عمال إغاثة يؤكد أن إسرائيل لا تملك استراتيجية بغزة.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل تأسف بشدة الحادث المأساوي الذي قتل فيه 7 عمال إغاثة.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أن الجيش يجري تحقيقا سريعا بشأن الحادث سوف تعلن نتائجه، قائلا: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل".

وقال نتنياهو إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفًا الحادث في رسالة مصورة "بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد أشخاص أبرياء.

وأضاف أن إسرائيل على تواصل مع حكومات الأشخاص الذين قتلوا، وسوف تقوم بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار حدوث ذلك مجددًا.

وكان سبعة موظفين بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" قد قتلوا في هجوم جوي بقطاع غزة أمس الاثنين، على الرغم من تنسيقهم مع الجيش الإسرائيلي.