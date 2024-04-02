"بصيرة": إجراء 311 عملية جراحات عيون بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تحت مظلة المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم" وبرعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نجحت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية، في إجراء 311 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالي قرى المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة تجاوزت المليون جنيه.

وقالت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، إنه في ظل التعاون المثمر والبناء بين المؤسسة ومحافظة أسوان فقد تم تحقيق سلسلة من النجاحات وقصص من الإنجازات في مجال المسوحات الطبية، لافتة إلى أن المؤسسة نجحت في إجراء 8268 عملية جراحية للعيون، فضلًا عن إجراء الكشف الطبي على عيون 144 ألف حالة بالقرى الأولى بالرعاية بعدد من محافظات الجمهورية، وتمثل عمليات المياه البيضاء 85 % من العمليات المطلوبة للعيون.

وقالت منى أحمد، مدير قطاع المسوحات الطبية ببصيرة، إن العمليات الجراحية لأهالي أسوان شملت 35 عملية لإصلاح جفن و26 عملية معظمهم لأطفال و118 إزالة للمياه البيضاء، و52 إزالة للظفرة، و15 كيس دهني، و75 مسح عدسة، وتم إجراء هذه العمليات على أيدي الخبراء والمتخصصين.

وأضافت أن إجراء كافة التدخلات الطبية تمت بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المريض أي نفقات مطلقًا، وأن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات المسوحات الطبية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف إحداث تغيير إيجابي في خريطة انتشار أمراض العيون، وبخاصة في المناطق الأشد احتياجًا بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".