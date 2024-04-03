البيت الأبيض: إسرائيل لا تزال تحت تهديد حماس

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل تُجري تحقيقات حاليا في واقعة مقتل عمال إغاثة في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أنه ستكون هناك نتائج شفافة للتحقيقات، ومن ثم المحاسبة على حدث.

وأوضح أنه ليس بالأمر المثمر أن يرد حاليا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح بأن مثل هذه الأمور تحدث في الحرب.

وأشار إلى أنّ بلاده تتطلع أن يكون التحقيق سريعا ودقيقا وشفافا، لافتا إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى تحسين.

وتحدث عن الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، قائلا إن إسرائيل لا تزال تحت تهديد حركة حماس وأن بلاده تريد ضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر مُجددا.

غير أنه شدد على أن هذا لا يعني أن إسرائيل لديها حرية التصرف، موضحا أن بلاده ألحت على إسرائيل منذ بدء الصراع بالتحلي بالدقة في العمليات العسكرية.