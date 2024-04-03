الحكومة اليابانية تستأنف تمويل أونروا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة اليابانية أمس، أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة اليابانية أمس، أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا «إن بلادها خططت للمساهمة بمبلغ 35 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو». وعلقت اليابان تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن عشرات من موظفي الأونروا متورطون في الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر. ويأتي قرار اليابان باستئناف التمويل في أعقاب خطوات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والسويد وكندا.

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