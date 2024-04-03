ستولتنبرغ يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) لأوكرانيا على مدى خمس سنوات في مسعى لإشراك الحلف بشكل أكبر في إرسال أسلحة إلى كييف، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

ويعقد وزراء خارجية دول الناتو محادثات أولية بشأن المقترح في بروكسل الأربعاء في إطار المساعي لوضع حزمة دعم لأوكرانيا قبل التئام قمة في يوليو في واشنطن.

وقال مسؤول في الحلف إن «وزراء الخارجية سيناقشون أفضل السبل لتنظيم دعم الناتو لأوكرانيا، لجعله أكثر قوة وتيقنا واستدامة».

وأضاف «لن تُتخذ قرارات نهائية في الاجتماعات الوزارية في أبريل، وستستمر المناقشات مع اقترابنا من قمة واشنطن في يوليو».

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن الاقتراح يقضي بأن تساهم دول الناتو وعددها 32، في الصندوق بما يتناسب مع حجم اقتصادها.

لكن كثيرين حذروا من أنه لا تزال هناك أسئلة رئيسية بشأن طريقة عمل أي تمويل، ومن المرجح أن تتغير الخطة بشكل ملحوظ بحلول القمة في واشنطن.

وقال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي مشترطا عدم الكشف عن هويته «ما زال أمامنا طريق طويل، لدى العديد من الحلفاء تساؤلات بشأن الترتيبات العملية».

وقال المسؤولون إن اقتراح ستولتنبرغ يتضمن أيضا إشراف الناتو بشكل أكبر على تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف من مجموعة تقودها الولايات المتحدة تساعد حاليًا في الإشراف على الدعم.