السيسي: حماية أمن مصر الإقليمي وتحقيق تطلعات الشعب أولوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة «شرق القاهرة»، بعد فوزه بنسبة 89.6% في خامس انتخابات تعددية مصرية تجرى على منصب رئيس الجمهورية.

ويأتي أداء قسم اليمين فيما تواجه مصر تحديات اقتصادية وتبعات استراتيجية لصراعين على حدودها، التصعيد في غزة شرقاً، ونزاع السودان جنوباً.

وحدد السيسي في كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية أولويات عدة خلال ولايته الرئاسية الجديدة، مشدداً فيها على حماية أمن مصر الإقليمي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.

ووعد السيسي باستكمال مسيرة البناء، وتحقيق تطلعات المصريين في بناء دولة حديثة وديمقراطية، مشيراً إلى تبني استراتيجيات تعظم موارد بلاده الاقتصادية، وتعزز مواجهة الاقتصاد المصري للأزمات، مؤكداً العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف محاور التنمية.

ومنذ تولى السيسي رئاسة مصر في عام 2014، وشرعت البلاد في تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بينها العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والواقعة شرقي القاهرة، إضافة إلى توسيع قناة السويس، وشق شبكة ضخمة من الطرق وتشييد مدن جديدة.

ولفت السيسي إلى تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، مشدداً على الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال بناء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق غير المخططة.

وتعهد الرئيس المصري بـ«استكمال الحوار الوطني وتنفيذ توصياته»، في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، «في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب».

وبشأن الملف الاقتصادي، أشار السيسي إلى أن إدارته الجديدة ستتبنى استراتيجيات «تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية».

وبشأن دعم شبكات الأمان الاجتماعي، تعهد الرئيس المصري بزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، ومخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة»، «بما سيحقق تحسناً هائلاً في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة»، على حد قوله.

وأكد السيسي، أنه سيستهدف في ولايته الجديدة، تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت في ديسمبر الماضي، فوز السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الماضي.