"تعليم كفر الشيخ" تضيء اللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إضاءة مدارس التربية الخاصة والإدارات التعليمية وديوان المديرية، باللون الأزرق، للتعريف والتوعية باضطراب مرض التوحد، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، والذي يوافق 2 أبريل من كل عام.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله وكيل الوزارة، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، وفق بيان صادر عن المديرية، أن المديرية وجميع مدارس التربية الخاصة والإدارات التعليمية تشارك في تلك الفاعلية العالمية، بهدف نشر رسالة توعوية لجميع المواطنين بحسن المعاملة، وعدم التنمر على ذوي التوحد، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية المستمرة.

ووجه الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، برفع درجة الوعي بكافة مدارس التربية الخاصة بالتوحد وكيفية التعامل معه، وتقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية.

جدير بالذكر، أنه جرى تحديد يوم 2 أبريل من كل عام يومًا عالميًا للتوحد وفقًا لما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007 للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.