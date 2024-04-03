ستولتنبرغ اقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالسلاح

اقترح الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" ينس ستولتنبرغ، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) لأوكرانيا على مدى خمس سنوات، في مسعى لإشراك الحلف بشكل أكبر في إرسال أسلحة إلى كييف.
ويعقد وزراء خارجيّة دول "النّاتو" محادثات أوّليّة بشأن المقترح في بروكسل اليوم الأربعاء، في إطار المساعي لوضع حزمة دعم لأوكرانيا قبل التئام قمّة في تمّوز المقبل في واشنطن.
وأوضح مسؤول في الحلف، بحسب وكالة "فرانس برس"، أنّ "وزراء الخارجيّة سيناقشون أفضل السّبل لتنظيم دعم النّاتو لأوكرانيا، لجعله أكثر قوّةً وتيقّنًا واستدامة"، مشيرًا إلى أنّه "لن تُتّخذ قرارات نهائيّة في الاجتماعات الوزاريّة في نيسان الحالي، وستستمرّ المناقشات مع اقترابنا من قمّة واشنطن في تمّوز".
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