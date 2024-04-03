دعا المندوب الرّوسيا الدّائم لدى منظّمة الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بشأن الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت القنصليّة الإيرانيّة في دمشق، المجتمع الدولي إلى "الإدانة غير المشروطة للأعمال المتهوّرة الّتي تقوم بها إسرائيل، والّتي تنتهك سيادة سوريا وحرمة المنشآت الدّبلوماسيّة".
وأشار إلى أنّ روسيا تعتبر أنّ "من الضّروري لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، تقديم تقييم قانوني موضوعي للعدوان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط"، مشدّدًا على أنّ إسرائيل "لا تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعيّة العامّة ذات الصّلة فحسب، بل تتجاهل أيضًا المبادئ الأساسيّة لاتفاقيّة فيينا للعلاقات الدّبلوماسيّة والقنصليّة".
يُذكر أنّ الطّيران الإسرائيلي قصف يوم الإثنين، مبنى القنصليّة الإيرانيّة في العاصمة السّوريّة دمشق، ما أدّى إلى مقتل 13 شخصًا بينهم 7 مستشارين عسكريّين إيرانيّين، و6 مواطنين سوريّين.
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا دعا خلال جلسة مجلس الأمن لإدانة أفعال إسرائيل بعد قصفها القنصلية الإيرانية بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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