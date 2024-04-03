الحكومة الإسبانية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول تموز المقبل

ذكرت وسائل إعلام إسبانيّة، نقلًا عن رئيس الوزراء ​بيدرو سانشيز​ خلال زيارته ​الأردن​، أنّ الحكومة اليساريّة في ​إسبانيا​ عازمة على أن يعترف البرلمان بالدّولة الفلسطينيّة بحلول تمّوز المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن سانشيز، قوله لمجموعة من الصحافيّين الإسبان المرافقين له في جولة تشمل ثلاث دول في الشّرق الأوسط، إنّ "علينا أن نفكّر جدّيًّا في القيام بذلك خلال الـشهر الثّلاثة" المقبلة.

وأفادت صحيفة "ال باييس- El País" الإسبانيّة اليوميّة، بأنّ اعتراف مدريد بدولة فلسطينيّة قد يحدث خلال الحملة الانتخابيّة لانتخابات ​البرلمان الأوروبي​، الّتي تجرى في إسبانيا في التّاسع من حزيران المقبل، أو "في الأسابيع التّالية"، لافتةً إلى أنّ سانشيز يريد "محاولة إقناع الدّول العربيّة الّتي لم تعترف بعد ب​إسرائيل​، بالقيام بذلك".

وكان قد أعلن سانشيز في 9 آذار الماضي، أنّه سيقترح أن يصوّت البرلمان لصالح هذا الاعتراف بحلول نهاية الولاية التّشريعيّة الحاليّة، أي بحلول منتصف عام 2027. ثمّ في 22 آذار الماضي، أصدرت إسبانيا وثلاث دول أخرى، هي إيرلندا ومالطا وسلوفينيا، بيانًا مشتركًا على هامش قمّة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فيه إنّها "مستعدّة للاعتراف بفلسطين"، بمجرّد توافر ظروف ملائمة لإقامة دولة.