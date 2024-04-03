انت الان تتابع خبر بعد فاجعة البصرة.. السامرائي يعزي أهل المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، تعازيه الى أهل البصرة بعد فاجعة التلاميذ في المحافظة.

وقال السامرائي في تغريدة على منصة “اكس”، أصدق التعازي والمواساة لأهلنا في البصرة لوفاة وإصابة العشرات من التلاميذ في حادث دهس”.

وأضاف “سائلين الله تبارك وتعالى أن يرحم الضحايا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

وشهدت منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، الثلاثاء، حادث سير مأساوي أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 14 آخرين.