إدانات ومطالبات دولية بالتحقيق في مقتل عاملين بمنظمة إغاثة دولية في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أثار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة تابعة لمنظمة "المطبخ العالمي المركزي" World Central Kitchen في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، ليل الثلاثاء، ردود فعل ومطالبات دولية بتوضيح ملابسات الحادثة التي أسفرت عن سقوط سبعة شهداء.



وأعلنت منظمة "المطبخ العالمي المركزي" الإغاثية الأميركية، الثلاثاء، مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، و"تعليق عملياتها في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.



وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقراً في واشنطن في بيان "مقتل سبعة عناصر من فريقنا بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة"، موضحة أن القتلى "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة"، وأحدهم "يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والفلسطينية".



على إسرائيل وقف جرائمها

ودعا مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الشيف الإسباني خوسيه أندريس، المجتمع الدولي إلى "وقف جرائم إسرائيل العشوائية".



وقال أندريس في منشور عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، إنهم يعيشون حدادا على مقتل 7 من موظفي المطبخ العالمي.



وأضاف: "هؤلاء الأشخاص.. الملائكة.. ليسوا مجهولي الهوية، ليسوا بلا أسماء، إنهم زملاء عملت معهم في أوكرانيا، وغزة، وتركيا، والمغرب، والباهاما، وإندونيسيا"، مخاطبا المجتمع الدولي قائلا: "يجب وقف الجرائم العشوائية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".



وأكد على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، واستخدام الغذاء كسلاح، و"لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح البريئة"، مشددا على أن "السلام يبدأ بإنسانيتنا المشتركة، يجب أن يبدأ الآن".

غوتيريش: أمر عير معقول



واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، مقتل عدد من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" إثر هجوم إسرائيلي وسط غزة.



وقال غوتيريش على منصة إكس: "الغارات الجوية الإسرائيلية الصادمة التي قتلت موظفي المطبخ المركزي العالمي أمس (الاثنين) رفعت عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في هذا الصراع إلى 196"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأوضح أن من بين القتلى "أكثر من 175 موظفا في الأمم المتحدة". ووصف غوتيريش مقتل موظفي الاغاثة في غزة بأنه "أمر غير معقول".



أستراليا تطالب إسرائيل بالمحاسبة



وأكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أنّ مواطنة أسترالية هي في عداد عاملي الإغاثة الأجانب الذين قتلوا في غارة إسرائيلية في وسط غزة مساء الاثنين.



وقال ألبانيزي، بحسب ما أفادت به "فرانس برس"، إنّ المتطوّعة زومي فرانكوم كانت تقوم "بعمل قيّم للغاية" في توزيع الغذاء في قطاع غزة. وأضاف "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أستراليا تتوقع محاسبة كاملة (للمسؤولين عن) مقتل عمّال الإغاثة". وقدّم رئيس الوزراء "تعازيه الحارّة" لعائلة القتيلة، مضيفاً "لم أتشرّف بالتعرّف إليها".



وشدّد ألبانيزي على أنّ القتيلة "أرادت فحسب أن تمدّ يد المساعدة من خلال هذه المؤسسة الخيرية، وهذا يوضح كلّ شيء عن شخصية هذه المرأة الشابة". وأكّد ألبانيزي أنّ بلاده ستطلب توضيحاً من المسؤولين الإسرائيليين، وقال "نريد مساءلة كاملة عن هذا الأمر، لأنّ هذه مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث أبداً".



بولندا تطالب إسرائيل بتفسيرات

بدوره طلب وزير الخارجية البولندي من السفير الإسرائيلي لدى وارسو، اليوم الثلاثاء، تقديم "تفسيرات عاجلة" بعد مقتل متطوع بولندي أثناء تقديم مساعدات في قطاع غزة.



وكتب الوزير رادوسلاف سيكورسكي على منصة "إكس" أنه "طلب شخصياً من السفير الإسرائيلي توضيحات عاجلة".



وأضاف: "أكد لي أن بولندا ستتلقى قريباً نتائج التحقيق في هذه المأساة. وأقدم التعازي لأسرة متطوعنا الشجاع وجميع الضحايا المدنيين في قطاع غزة".



الصين تبدي "صدمتها"

من جهتها، أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن "صدمتها" حيال الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي منظمة إغاثية أميركية في قطاع غزة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، أن بكين "تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي" مضيفة "إننا ندين" هذا الهجوم.



البيت الأبيض: "قلبنا مفطور" لمقتل عاملي إغاثة في غزة



وأعرب البيت الأبيض، الاثنين، عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، مطالباً الدولة العبرية بأن تجري سريعاً تحقيقاً يكشف ملابسات ما جرى.



كتبت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون على منصّة إكس إنّ "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدّت إلى مقتل عمّال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".



وأضافت "يجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) في حاجة ماسّة إليها، ونحضّ إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".



بوريل يدين الضربة الإسرائيلية



من جانبه، دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل المتطوعين، ودعا إلى فتح تحقيق.



وكتب بوريل على موقع "إكس": "أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً أنه "على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، ما زلنا نرى أبرياء يُقتلون".



إسبانيا تطالب إسرائيل بتوضيحات

إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بتقديم توضيحات على مقتل العاملين السبع في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، واصفاً الجريمة بأنها "وحشية".



وفي بيان صحافي عقب زيارة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جبل الحسين شمال العاصمة الأردنية، قال سانشيز: "آمل وأطالب الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات في أقرب وقت ممكن عن هذا الهجوم الوحشي".



بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التحقيق في مقتل عمال إغاثة

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إنّ أنباء مقتل عمال إغاثة، من بينهم مواطن بريطاني، في غارة جوية إسرائيلية في غزة "محزنة للغاية"، ودعا إسرائيل إلى التحقيق وتقديم تفسير.



وأضاف كاميرون: "وردت أنباء عن مقتل مواطنين بريطانيين، ونحن نعمل بصورة عاجلة للتحقق من هذه المعلومات، وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم".



وتابع: "من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية، وأن يكونوا قادرين على القيام بعملهم. وقد طالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث".



قبرص: منظمة المطبخ العالمي المركزي شريك أساسي في مبادرة الممر البحري



إلى ذلك، دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة.



وقال إنّ جمعية "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية التي كان القتلى من موظفيها "شريك أساسي" في مبادرة توصيل المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.



وأضاف خريستودوليدس بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "نحن في حاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة".



(رويترز، فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)

