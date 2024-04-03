جاكوب زوما يستأنف ضد حظر الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الرئيس السابق جاكوب زوما، استئنافا ضد لجنة الانتخابات في جنوب أفريقيا، التي منعته الأسبوع الماضي من الترشح في الانتخابات المقبلة.

الرئيس السابق جاكوب زوما

شغل الرئيس البالغ من العمر 81 عاما منصب الرئيس من عام 2009 حتى عام 2018، عندما اضطر إلى التنحي بسبب مزاعم الفساد.

أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة - وينص الدستور على أن أي شخص حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 12 شهرا غير مؤهل للترشح للانتخابات.

ومنذ ذلك الحين، وبعد أن ترك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، انضم إلى حزب "أومخونتو وي سيزوي" الجديد قبل الانتخابات العامة في مايو/أيار.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن أوراق المحكمة المقدمة نيابة عنه تجادل بأن اللجنة الانتخابية "لم يكن لديها أسباب وجيهة لانتهاك الحقوق السياسية للرئيس السابق زوما".

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما غير مؤهل للترشح في الانتخابات المقبلة، حسبما قضت اللجنة الانتخابية المستقلة،أمام الرئيس السابق حتى 2 أبريل للاستئناف.

وقالت اللجنة، إنها أيدت اعتراضا على ترشيح زوما في انتخابات 29 مايو.

في يوليو 2021 ، حكم على زوما بالسجن لمدة 15 شهرا لتحديه أمرا قضائيا بالمثول أمام لجنة قضائية كانت تحقق في مزاعم الفساد خلال فترة رئاسته 2009-2018.

ومنح الإفراج الطبي المشروط بعد شهرين وسمح له بقضاء بقية العقوبة تحت الإقامة الجبرية.

دستور جنوب أفريقيا

ويحظر دستور جنوب أفريقيا على الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 12 شهرا، دون خيار دفع غرامة، شغل المناصب العامة.

خرج زوما وفريقه القانوني من الإجراءات القضائية عندما سئل عن مزاعم واسعة النطاق بالفساد خلال فترة حكمه ، بما في ذلك دور عائلة هندية ، جوبتا ، التي يزعم أنها كانت لها تأثير على تعييناته الوزارية.

وأمام زوما (81 عاما) مهلة حتى 2 أبريل نيسان للطعن في قرار اللجنة.

وهو الآن وجه حزب سياسي جديد، حزب أومخونتو ويسويسوي، الذي يختصر باسم MK، والذي برز كلاعب مهم محتمل في الانتخابات المقبلة في جنوب أفريقيا بعد أن ندد بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي كان يقوده سابقا.

سمي الحزب الجديد على اسم الجناح العسكري السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي تم حله في نهاية حكم الأقلية البيضاء وسياسات الفصل العنصري في ظل نظام الفصل العنصري السابق.

كان إعلان زوما عن مغادرته حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أحد التطورات البارزة قبل الانتخابات.

وجهه على الملصقات الانتخابية لحزب الكنيست، وهو أبرز شخصية في الحزب والمتحدث الرئيسي في تجمعاتهم الانتخابية.

وقد وصلت معركته ضد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى بعض أعلى المحاكم في البلاد، حيث حقق حزب الكنيست انتصارا هذا الأسبوع عندما حكمت محكمة ضد طلب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بإلغاء تسجيل حزب الكنيست ومنعه من المشاركة في الانتخابات.

وفي قضية منفصلة، يعترض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على استخدام حزب الكنيست لاسمه وشعاره، الذي يشبه إلى حد كبير اسم الجناح العسكري السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.