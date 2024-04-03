من السجن إلى رئاسة الوزراء.. رحلة زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو

ياسر رشاد - القاهرة - عين رئيس السنغال الجديد باسيرو ديوماي، عقب أدائه رئيسًا للبلاد، زعيم المعارضة عثمان سونكو رئيسًا للوزراء.

زعيم المعارضة عثمان سونكو

أفادت المواقع المحلية في السنغال، أن سيكون قائد مشروع "حزب باستيف" لسنوات مسؤولاً عن تنفيذ المشروع الذي رسمه الحزب منذ فترة طويلة منذ إنشائه عام 2014، قبل عشر سنوات، التدريبات

ووعد بالعمل الجاد لتنفيذ مشروعهم الاجتماعي وبالاعلان عن تشكيل حكومة جديدة قريبا.

كما تم تعين البروفيسور ماري تو انيان وزيرا للدولة ، مديرا لديوان رئيس الوزراء ؛ وعمر صمب باه وزيرا للدولة، والأمين العام للرئاسة.

تنشر “بوابة الخليج 365”، أبرز رسائل اليساري المعارض الشاب باسيرو ديوماي، رئيس دولة السنغال المنتخب منذ أيام، خلال أدائه حلف اليمين الدستورية كخامس رئيس للبلاد في مركز ديامنياديو للمعارض.

اليساري المعارض الشاب باسيرو ديوماي

تعهد باسيرو ديوماي، خلال أدائه حلف اليمين الدستوري كخامس رئيسًا للسنغال، بأنه سيجعل البلاد في أمان وسلام، مع توفيرمستقل وديمقراطية معززة، هذا هو وعدي، على قوة القسم الذي أديته اليوم أمام هذه الجمعية الموقرة.

أمام الله وأمام الأمة السنغالية، أقسم أن أؤدي بأمانة منصب رئيس جمهورية السنغال، وأن أراعي وأؤكد التقيد الصارم بأحكام الدستور والقوانين، وأن أكرس كل قوتي للدفاع عن المؤسسات الدستورية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني، وأخيرا ألا أدخر جهدا من أجل تحقيق الوحدة الأفريقية.

وقال باسيرو:"وإلى البلدان الصديقة والشركاء، أكررالتزام السنغال وانفتاحها على التبادلات التي تحترم سيادتنا، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة لشعبنا في شراكة مفيدة للطرفين".

وإذ أخاطبكم اليوم، أتذكر بألم شهداء الديمقراطية السنغالية، ومبتوري الأطراف، والجرحى والسجناء السابقين، سأضع في اعتباري دائما التضحيات الجسيمة التي بذلت حتى لا أخيب ظنك أبدا.

باسيرو ديوماي فاي رئيسا جديدا

وأطلق سراح فاي، من السجن قبل أقل من أسبوعين من انتخابات 24 مارس، إلى جانب المعارض الشعبي ومعلمه عثمان سونكو، بعد عفو سياسي أعلنه الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها مفتش الضرائب السابق منصبا منتخبا.

قالت عيساتا سانيا، وهي عاملة في مصنع تبلغ من العمر 39 عاما عملت في حملة فاي، هذا يوم احتفال بالنسبة لنا، حتى لو فقدنا شبابا قتلوا خلال المظاهرات،"إنه تتويج لنضال طويل من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".

واختبرت الانتخابات سمعة السنغال كديمقراطية مستقرة في غرب أفريقيا، وهي منطقة شهدت انقلابات ومحاولات انقلاب.

وجاء ذلك بعد أشهر من الاضطرابات التي أشعلها اعتقال سونكو وفاي العام الماضي والمخاوف من أن الرئيس سيسعى لولاية ثالثة في منصبه على الرغم من القيود الدستورية على فترات الرئاسة.

وقالت جماعات حقوقية إن العشرات قتلوا في الاحتجاجات وسجن نحو 1000 شخص.

وقامت فاي (44 عاما) بحملتها الانتخابية على وعود بتطهير الفساد وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد بشكل أفضل.

واعتبر فوزه على أنه يعكس إرادة الشباب المحبطين من انتشار البطالة وفرنسا المستعمرة السابقة التي يرى منتقدون أنها تستخدم علاقتها مع السنغال لإثراء نفسها.

مثل هذه الإحباطات شائعة في العديد من البلدان في أفريقيا، موطن أصغر سكان العالم، حيث يتشبث عدد من القادة بالسلطة منذ عقود.

في أول خطاب له كرئيس منتخب ، وعد فاي بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

فاي مسلمة من بلدة صغيرة ، ولديها زوجتان ، كلتاهما كانتا حاضرتين يوم الثلاثاء. وقبل الانتخابات، أصدر إعلانا عن أصوله لإظهار الشفافية ودعا المرشحين الآخرين إلى فعل الشيء نفسه. وعرض منزلا في داكار وأرضا خارج العاصمة وفي مسقط رأسه، بلغ إجمالي حساباته المصرفية حوالي 6,600 دولار.

"أعتقد أن التحدي الأول هو تشكيل حكومته (فاي)" ، قال أليون تين ، مؤسس مركز أفريكاجوم السنغالي للأبحاث، ستكون هذه أول رسالة ملموسة يرسلها إلى الشعب السنغالي، سيتم تحليل الحجم والتنوع والملامح باستخدام مشط دقيق الأسنان ، لمعرفة ما إذا كانت تلبي الطلب على الانفصال عن الماضي .

لم يكن الرئيس الجديد معروفا حتى عينه سونكو ، وهو شخصية معارضة شعبية احتلت المركز الثالث في الانتخابات السابقة في عام 2019 ، للترشح مكانه بعد منعه من الانتخابات لإدانة سابقة. وفي حين أن دور سونكو المستقبلي في الإدارة الجديدة غير واضح، فمن المتوقع أن يكون له دور بارز.

تم القبض على فاي بتهمة التشهير المزعوم العام الماضي، بينما واجه سونكو عددا من التهم، بما في ذلك معركة قانونية مطولة بدأت عندما اتهم بالاغتصاب في عام 2021.

وتمت تبرئته من تهم الاغتصاب لكنه أدين بإفساد الشباب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في الصيف الماضي.

ويقول أنصار سونكو إن مشاكله القانونية كانت جزءا من جهود الحكومة لعرقلة ترشحه.

وبينما استبعد سال في نهاية المطاف الترشح لولاية ثالثة، فقد أجل فجأة الانتخابات في فبراير قبل أسابيع فقط، مما أثار موجة أخرى من الاحتجاجات.

وقد عرقلت المحكمة الدستورية في البلاد هذه الخطوة، وأجريت الانتخابات في نهاية المطاف بعد أسابيع في مارس.

قال زعيم المعارضة باسيرو ديوماي فاي، رئيس السنغال الجديد المنتخب، البالغ من العمر 44 عاما:" أحيي نهج المرشحين الآخرين الذين، دون استثناء، احترموا تقليدا سنغاليا للغاية دون حتى انتظار إعلان النتائج الرسمية من قبل هيئات الدولة المخولة.

وعد ديوماي فاي بالحكم بتواضع ومحاربة الفساد، رسائل التهنئة الخاصة بهم هي شهادة بليغة على عظمتهم».

كما تعهد بتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي لأفريقيا وتعهد أيضا بالاعتماد على شركاء السنغال، أود أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف إن السنغال ستحترم دائما التزاماتها، ستبقى دولة صديقة وحليفا آمنا وموثوقا به لأي شريك يشارك معنا في تعاون فاضل ومحترم ومثمر للطرفين".

ويعكس أداء فاي الإحباط بين الشباب الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والمخاوف بشأن الحكم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتعهد فاي، وهو من رعاة عثمان سونكو، بحماية السنغال من الفساد وتدخل القوى الأجنبية.

تلقى التهنئة، من قبل الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال.

ومن المتوقع أن يصبح الرئيس المقبل للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أقل من أسبوعين من إطلاق سراحه من السجن لخوض الانتخابات.

ووفقا لوكالة الأنباء السنغالية، سيعلن المجلس التأسيسي النتائج ابتداء من 3 أبريل.

اعترف رئيس الوزراء السابق الذي كان المرشح الأوفر حظا ، والذي كان مدعوما من الرئيس الحالي سال ، بالهزيمة بناء على النتائج الأولية.

من سجين إلى رئيس

ومنع سونكو، الذي أطلق سراحه أيضا في 14 مارس آذار بعد أشهر قضاها في السجن وسط احتفالات مبتهجة في العاصمة، من الترشح بسبب إدانة سابقة وترشح فاي بدلا منه.

وجاءت الانتخابات التي جرت يوم الأحد 24 مارس آذار بعد أشهر من الاضطرابات التي أشعلها اعتقال فاي وسونكو العام الماضي ومخاوف من أن يسعى الرئيس لولاية ثالثة على الرغم من القيود الدستورية على فترات الرئاسة.

وهز العنف سمعة السنغال كديمقراطية مستقرة في منطقة شهدت موجة من الانقلابات. وقالت جماعات حقوقية إن العشرات قتلوا في الاحتجاجات، بينما سجن نحو 1000 شخص.