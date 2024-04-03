زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب تايوان وإنذار بحدوث تسونامي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان.

زلزال تايوان

وصرح مركز رصد الزلازل، أن زلزال تايوان وقع على عمق 20 كيلومترات فوق سطح الأرض، وكان الزلازل على بعد 104 كيلومتر شرق تايتشونج، تايوان، و10 كيلومتر شرق شرق مدينة هوالين، تايوان.

وأصدر تحذير بالإخلاء لمناطق أوكيناوا الساحلية اليابانية، وتم إصدار إنذار بحدوث تسونامي، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، كما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق في تايبيه.

زلزال خطير للغاية

وبحسب البيانات الأولية حول حجم الزلزال وعمقه، فإن الزلزال يعد خطيرًا للغاية، وله القدرة على التسبب في آثار كارثية على الناس والبنية التحتية، وربما ينطوي على أضرار جسيمة وواسعة النطاق، خاصة في المناطق القريبة من مركز الزلزال.