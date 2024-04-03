تحليل| الانتخابات السنغالية تمنح الأمل للشباب الأفارقة المحبطين

ياسر رشاد - القاهرة - قبل أكثر من أسبوعين بقليل، كان باسيرو ديوماي فاي زعيم معارضة غير معروف يقبع في السجن، واعتقل دون محاكمة بتهم من بينها التحريض على التمرد، ولم يشغل قط منصبا منتخبا.

باسيرو ديوماي فاي

قبل أسبوع واحد، هزم مرشح الحزب الحاكم، أمادو با، في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وفاز بنسبة 54٪ في الجولة الأولى.

وأدى الرئيس البالغ من العمر 44 عاما اليمين الدستورية، أمس الثلاثاء، كخامس رئيس للسنغال، ليصبح أصغر رئيس منتخب في أفريقيا.

وفي منطقة تقل أعمار غالبية سكانها عن 30 عاما، يمنح فوزه الأمل لأولئك الشباب المحبطين بسبب نقص الفرص الاقتصادية، حيث يبدو أن النخب القديمة تتشبث بالسلطة.

صعود فاي المذهل هو تذكير قوي بأن الانتخابات لا تزال تمثل أفضل طريقة لإزالة حكومة فاشلة للعديد من المواطنين في أفريقيا.

ولم يكتف فوزه بإزاحة حكومة لا تحظى بشعبية من منصبه فحسب، بل إنه عزز المؤسسات الديمقراطية في البلاد وأعاد تنشيط الثقة الشعبية في الديمقراطية في وقت حيث فعلت الانقلابات في دول أخرى في غرب أفريقيا العكس.

كما ستلهم قصة فوز فاي القادة الآخرين في جميع أنحاء القارة، الذين عانوا من سنوات من القمع والترهيب والرقابة المتزايدة.

ووفقا لزعيم المعارضة الأوغندية كيزا بيسيجي، الذي عمل مؤخرا مع نظيره الأصغر بوبي واين للقيام بحملة من أجل الديمقراطية في بلاده، فإن "العملية الانتخابية الاستثنائية في السنغال قد أظهرت، مرة أخرى، أنه مع وجود سكان يتمتعون بالتعبئة الجيدة والمرونة والقيادة الجيدة، من الممكن تحقيق التحول الديمقراطي المنشود في أفريقيا بطريقة غير عنيفة".

سيتضخم التأثير الملهم لنجاح فاي من خلال حقيقة أنه لم يأت بسهولة.

وقبل الانتخابات، اتخذت حكومة الرئيس ماكي سال عددا من الخطوات غير الديمقراطية فيما اعتبر محاولة للاحتفاظ بالسلطة على خلفية الاستياء الشعبي المتزايد.

وشمل ذلك الاضطهاد المستمر لقادة المعارضة والأصوات الناقدة ومحاولة أخيرة لتأجيل الانتخابات في محاولة يائسة لتجنب الهزيمة، مما دفع بعض المعلقين إلى التساؤل عما إذا كنا نشهد موت الديمقراطية السنغالية.

وكان العديد من هذه التدابير يهدف إلى تقويض الزخم وراء حزب المعارضة الشعبي، الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة (باستف).

وشمل ذلك اعتقال الزعيم الشعبي للحزب عثمان سونكو وفاي الذي كان الأمين العام لباستف، كما كان هناك ترهيب واسع النطاق لأنصار باستف.

وأثار سجن سونكو، بزعم تصرفه بشكل غير أخلاقي تجاه شخص يقل عمره عن 21 عاما بعد مزاعم من قبل معالج تدليك إلى جانب عدد من التحركات التحريضية ، بعضا من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها السنغال في السنوات الأخيرة، وفي المقابل، أدى الرد العنيف من قوات الأمن إلى سقوط العديد من القتلى.

ووصف سونكو الاتهامات بأنها ملفقة وتهدف إلى منعه من الترشح للرئاسة.

وحلت السلطات نفسها العام الماضي بعد اتهامها بتأجيج العنف في البلاد، لكن قيادتها استمرت في العمل.

لقد تطلب الأمر شجاعة لا تصدق وعملا شاقا من قادة المعارضة وجماعات المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في بعض المؤسسات الديمقراطية في البلاد لضمان انتهاء هذا الوضع القاتم بانتخابات كان فاي في وضع يسمح له بالفوز بها.

وكان أعضاء المجلس الدستوري، أعلى محكمة في السنغال، هم الذين ضمنوا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر عندما وقفوا في وجه الرئيس وحكموا بأن محاولته تغيير التاريخ كانت غير قانونية.

لعبت قيادة Pastef أيضا دورا مهما ، حيث وقفت بحزم في وجه الترهيب الكبير.

وعلى الرغم من سمعته النارية، أثبت سونكو أيضا استعداده للتحلي بالمرونة ووضع طموحاته الرئاسية الشخصية جانبا لمنح زميله أكبر فرصة للنجاح.

في الواقع ، بدون هذا ، لم يكن السيد فاي مدرجا في بطاقة الاقتراع.

وتوقع سونكو أن يمنع من المشاركة في الانتخابات بسبب إدانته، ورفض المجلس الدستوري طلبه للترشح في وقت لاحق على أساس أنه "غير مكتمل". على الرغم من الجهود المبذولة لإعادته إلى الاقتراع ، توصل قادة باستيف إلى استنتاج مفاده أنه من غير المرجح أن يسمح له بالترشح.

وقد أوضح هذا الإدراك أن اختيار فاي، الذي لم يحاكم فعليا، كان خيارا أكثر أمانا، على الرغم من أنه يعني أن سونكو، الرئيس الصوري للحزب، يأخذ المقعد الخلفي.

كما لعبت جماعات المجتمع المدني والصحفيون دورا مهما، حيث استمروا في الإبلاغ عن القمع الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من تعرضهم للهجوم والاحتجاز والغاز المسيل للدموع.

ومن خلال عملهم، ضمنوا أن يعرف المواطنون السنغاليون وبقية العالم ما يحدث في بلدهم، مما زاد من الضغط على الرئيس سال للتراجع.

وفي النهاية، أدت هذه الجهود، وثقل التقاليد الديمقراطية في السنغال، في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح سال والسيد فاي والسيد سونكو من السجن - وإن كان ذلك كجزء من صفقة عفو أوسع نطاقا يجادل النقاد بأنها مصممة حقا لمنح الحصانة لقادة الحكومة عن الانتهاكات التي ارتكبوها خلال فترة الاضطرابات السياسية.

لم يكن فوز فاي ليأتي في وقت أفضل لسياسيي المعارضة في جميع أنحاء القارة.

وفي نفس عطلة نهاية الأسبوع التي أجريت فيها الانتخابات، اجتمعت شخصيات معارضة بارزة من دول مثل أنغولا وأوغندا وزيمبابوي في كيب تاون لمناقشة "المد المتصاعد للاستبداد والديكتاتوريات العسكرية والديمقراطيات المجوفة حيث يتم إساءة استخدام الانتخابات للحفاظ على السلطة".

وسط الإحباط المتزايد من الاستراتيجيات العنيفة المتزايدة التي تستخدم لقمع الأصوات الناقدة، تم الاحتفال بشدة بأخبار الانتقال الديمقراطي في السنغال، مما رفع الروح المعنوية وأكد من جديد على أهمية استراتيجيات المقاومة اللاعنفية.

وعلى حد تعبير الدكتور بيسيجي، كانت الأحداث في السنغال بمثابة تذكير مهم بأن التحولات الديمقراطية تفيد بلدا بأكمله، في حين أن الانقلابات "تعيد فقط خلق شكل جديد من القيادة الاستبدادية".

لكن هذا لا يعني أنه سيكون من السهل تكرار التجربة السنغالية في بلدان أخرى.

مع تاريخ من السياسات الأكثر ليبرالية وتنافسية، بما في ذلك النقل الديمقراطي للسلطة والجيش الذي تجنب التدخل في السياسة، لا يزال من الممكن تأمين السلطة عبر صندوق الاقتراع في السنغال.

وفي دول مثل أوغندا وزيمبابوي، يكون هذا أصعب بكثير لأن اللجان الانتخابية أقل استقلالية، والقضاء أكثر عرضة للخطر، وقوات الأمن أكثر قمعا.

تحديات أمامنا

وسيعتمد إرث صعود فاي غير المرجح إلى السلطة أيضا على ما سيفعله قادة باستف من الآن فصاعدا.

من السهل أن ننسى أنه عندما وصل الرئيس سال إلى السلطة في عام 2012 ، تم الإعلان عن فوزه أيضا باعتباره اختراقا ديمقراطيا.

ولكن من خلال الانحراف عن المبادئ والوعود التي دفعت الناس إلى دعمه، ضمن الرئيس المنتهية ولايته أنه سيذكر الآن كزعيم آخر أفسدته السلطة.

ولتجنب هذا المصير، يحتاج فاي وسونكو إلى التركيز على إعادة بناء بلدهما وتوحيده.

لن يحدث هذا إلا إذا تجنبوا تشتيت انتباههم بسبب الفوائد الشخصية لوجودهم في السلطة ، وزعزعة استقرار الحكومة من خلال التنافس فيما بينهم على السيطرة الشاملة.

إن الشيء الأكثر فعالية الذي يمكن أن تفعله أحزاب المعارضة لتعزيز الديمقراطية هو الحكم الشامل وإثبات أن احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية هو أفضل طريقة لضمان التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.