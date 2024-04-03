رئيس حزب أبناء مصر يهنئ الرئيس السيسي بتولى فترة رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن اليوم تتويجاً لإرادة المصريين والتقدير والعرفان للرئيس الذي خاض معركة شرسة مع قوى الشر للحفاظ على مقدرات هذا الوطن على مدار ١٠ سنوات من التحديات في الداخل والخارج.

وأكد بركات أن ما تشهده مصر الآن ويتابعه العالم من إنجاز حقيقي على الصعيد الديمقراطي و على صعيد البناء والتنمية الذى تجسد واقعا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد بخريطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي على صعيد العلاقات الدولية وعلى صعيد تعميق الحوار الوطني وعلى الصعيد الاقتصادي وتبني الإصلاح المؤسسي الكامل وترشيد الإنفاق و تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والاستفادة من قناة السويس الجديدة ودعم القطاع الصحي وشبكات الأمان الاجتماعي واستكمال بناء المدن الجديدة وبرامج السكن لكل المصريين.

وشدد بركات على ضرورة الاصطفاف الوطني للشعب المصري خلف الرئيس حتى يتمكن من تحقيق الحلم في بناء هذا الوطن العظيم.