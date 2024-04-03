إصابة 4 من شرطة الاحتلال في عملية دهس بمستوطنة كوخاف بالضفة الغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصيب 4 من شرطة الاحتلال في عملية دهس بمستوطنة كوخاف يائير قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، بحسب يدعوت أحرونوت العبرية.



فيما أفادت القناة 12 العبرية، بأن 4 من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بعملية دهس، فجر اليوم الأربعاء، في مستوطنة كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا وسط إسرائيل.

وأشارت القناة، إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة فيما حالة الآخرين متوسطة، مؤكدة أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية.

وتحدثت مصادر عن عملية مركبة، مشيرة إلى أن عملية الدهس رافقتها محاولة طعن، حيث ترجل منفذ عملية الدهس من سيارته وحاول طعن شرطي قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا في المنطقة.