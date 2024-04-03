المستشار محمود فوزي: كلمة الرئيس تضمنت توضيحا لمستهدفات العمل الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية اليوم يليق بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأن اليوم كان مُنظَّمًا.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة مبهر، في مشهد يليق بالجمهورية الجديدة.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت توضيحا لمستهدفات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

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