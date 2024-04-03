التسجيل مجاني.. رابط التقديم لنقاش التغطية الصحية بمستشفى "عين شمس الرقمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور تامر عمارة، مدير مستشفى عين شمس الرقمي، التابعة لكلية الطب جامعة عين شمس، إنه والتعاون مع تحالف صحة الجنوب العالمي، سيتم تنظيم الحوار والندوة الإلكترونية الثانية بعنوان "التغطية الصحية الشاملة: طريق نحو الأمن الصحي العالمي".

يخوض خبراء المناقشة في تفاصيل التغطية الصحية الشاملة، مع تقديم لمحة عامة عن تحالف صحة الجنوب العالمي، لوضع الأساس لمناقشة ثرية حول العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

ستتناول مناقشات الحوار بنجلاديش لنستكشف وجهة نظر الدول النامية متوسطة الدخل ومساعيها لدمج التغطية الصحية الشاملة في أنظمتها الصحية، ثم نتوجه إلى منطقة غرب المحيط الهادئ، حيث سينخفض التحديات والحلول الفريدة التي تواجهها الدول الجزرية في سعيهم لتحقيق الأمن الصحي، ولن تتجنب الندوة سؤال هل التغطية الصحية الشاملة قضية تخص الدول النامية ومتوسطة الدخل فقط؟.

وستضم الندوة خبراء المناقشة وهم يكشفون المفاهيم الخاطئة ويسلطون الضوء على أهمية التغطية الصحية الشاملة عالميًا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.

ويمكن للراغبين في المشاركة في الحوارحول دور التغطية الصحية الشاملة في تقوية النظم الصحية وحول كيفية تمهيد الطريق لعالم أكثر صحة وأمان، يمكن التسجيل المجاني بالضغط هنا يوم 4 أبريل.