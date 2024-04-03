تنصيب الرئيس| أبرز 9 إنجازات بالجامعات خلال حُكم السيسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم.

وشهد مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وذلك عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين بنسبة 89.6 %.

فيها يلي أبرز 9 ملفات مهمة تم إنجازها خلال فترة حكم الرئيس:

- زيادة عدد الجامعات إلى 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية

- إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل

- 10 جامعات تكنولوجية جديدة تُمثل رافدًا حديثًا لمسارات التعليم العالي في مصر

- إنشاء 9 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

- 125 مستشفى جامعيًا توفر الخدمات العلاجية لملايين المواطنين سنويًا

- تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة

- ارتفاع كبير في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

- توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية وإطلاق المجلس التنفيذي للتحالفات.