"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا مطار حيفا بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء الموافق 3 - 4 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار حيفا الصهيوني بأراضينا المحتلة".
وأكدت الاستمرار "في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة اهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
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