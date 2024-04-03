زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب تايوان وهو الأعنف منذ 25 عاما بالجزيرة وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال عنيف بقوة 7,5 درجات منطقة تقع قرب تايوان، بحسب ما أعلنت وكالة الرصد الزلزالي اليابانية، محذّرة من خطر حصول تسونامي في الجزر الجنوبية للأرخبيل.

وأعلن مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو أنّ الزلزال الذي ضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان صباح الأربعاء هو "الأقوى منذ 25 عاماً" في الجزيرة.

وقالت الوكالة إنّه من المتوقع أن تصل في الحال أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار إلى الجزر اليابانية النائية الواقعة قرب تايوان، بما في ذلك جزيرة مياكوجيما.

هذا، وأطلقت السلطات الفلبينية تحذيراً من خطر حدوث "أمواج تسونامي عالية" وأمرت سكّان العديد من المناطق الساحلية في الأرخبيل بإخلائها، وذلك في أعقاب الزلزال العنيف.

وقال المعهد الوطني لعلم الزلازل في تحذير وجّهه لـ23 مقاطعة "ننصح بشدّة سكّان المناطق الساحلية في المقاطعات التالية بإخلائها فوراً إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخلية".