ضرب زلزال عنيف بقوة 7,5 درجات منطقة تقع قرب تايوان، بحسب ما أعلنت وكالة الرصد الزلزالي اليابانية، محذّرة من خطر حصول تسونامي في الجزر الجنوبية للأرخبيل.
وأعلن مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو أنّ الزلزال الذي ضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان صباح الأربعاء هو "الأقوى منذ 25 عاماً" في الجزيرة.
وقالت الوكالة إنّه من المتوقع أن تصل في الحال أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار إلى الجزر اليابانية النائية الواقعة قرب تايوان، بما في ذلك جزيرة مياكوجيما.
هذا، وأطلقت السلطات الفلبينية تحذيراً من خطر حدوث "أمواج تسونامي عالية" وأمرت سكّان العديد من المناطق الساحلية في الأرخبيل بإخلائها، وذلك في أعقاب الزلزال العنيف.
وقال المعهد الوطني لعلم الزلازل في تحذير وجّهه لـ23 مقاطعة "ننصح بشدّة سكّان المناطق الساحلية في المقاطعات التالية بإخلائها فوراً إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب تايوان وهو الأعنف منذ 25 عاما بالجزيرة وتحذيرات من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.