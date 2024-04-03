إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس غرب قلقيلية

أصيب 4 من الشرطة الإسرائيلية بينهم اثنان في حالة خطرة في عملية دهس قرب مستوطنة كوخاف يائير التي تقع غرب قلقيلية شمال الضفة الغربية، في حين أعلنت الشرطة أنها قتلت منفذ العملية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس حاول أيضا طعن عناصر أمن عند حاجز عسكري يقع قرب مدينة قلقيلية.

وأضافت أنها تستبعد شهة وجود شريك لمنفذ العملية، رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت وفق معطيات أولية بأن الجيش يبحث عن شخص آخر كان برفقة المنفذ.