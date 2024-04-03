شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى زلزال في ربع قرن.. انهيار مبانٍ وانقطاع الكهرباء في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرضت قنوات التليفزيون التايوانية لقطات لبعض المباني المنهارة في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، الذي وقع قبالة ساحل تايوان وبلغت قوته 7.2 درجة، وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن هذا هو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص محاصرون.

وأدى الزلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال وقع الساعة 07:58 صباحًا (2358 بتوقيت جرينتش) على عمق 15.5 كيلومترًا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي، فحص القطارات وقال شاهد إن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بعيدة مثل شنغهاي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن سكان فوتشو وشيامن وتشوانتشو ونينغده في مقاطعة فوجيان الصينية شعروا بالزلزال.

ولم تتلق حكومة مدينة تايبيه أي تقارير عن وقوع أضرار، وتسنى تشغيل مترو الأنفاق بالمدينة بعد فترة وجيزة.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الفائقة السرعة في تايوان إنه لم تردها بلاغات عن أضرار أو إصابات في قطاراتها، لكنها أشارت إلى أن القطارات ستتأخر في أثناء إجراء عمليات الفحص.

وقال مجمع العلوم بجنوب تايوان، حيث يوجد مصنع لشركة تايوان العملاقة لأشباه الموصلات، إن الشركات تعمل كالمعتاد ولم تتأثر بالزلزال. أقوى زلزال وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل زلزال آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص، ودمر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الزلزال كان من الدرجة السادسة العليا في مدينة هوالين بتايوان على مقياس الشدة الياباني من 1 إلى 7.

تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه في زلزال بهذه الدرجة تنهار معظم الجدران الخرسانية غير المسلحة، ويجد الناس من المستحيل البقاء واقفين أو التحرك دون الزحف.