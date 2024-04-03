الاحتلال يقتحم مدنًا فلسطينية ويعتقل عددًا من المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم 24 من شهر رمضان المبارك، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، العديد من المدن الفلسطينية، وداهمت العديد من المنازل واعتقلت عدد من الشباب والمواطنين الفلسطينيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وأفادت مصادر محلية، بأن القوات اقتحموا المدينة من مدخلها الشرقي وداهموا عددا من أحيائها واعتقلوا الشاب رامي الأقرع بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم بلدة كفر قدوم وبلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت أحد المنازل فيها كما أطلق الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين دون تسجيل إصابات.

واستمرارا لسلة الاقتحامات فقد اقتحم الاحتلال مدينة نابلس، وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محور الطور والمدخل الشرقي وداهمت عدة منازل في شارع 16 ومنطقة المعاجين .

واقتحمت قوات الاحتلال أيضًا مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة من جهة حاجز الحمرا العسكري.

وأضاف مراسل "وفا"، أن مواجهات واشتباكات تدور مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة، كما قامت جرافات الاحتلال بتخريب عدد من الشوارع.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس، بعدما اقتحمت البلدة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاههم.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد محمد فتحي كنعان، الأسير المحرر فتحي كنعان (60 عاما)، والأسير المحرر محمد فوزي الخطيب (29 عاما)، عقب دهم منزليهما في البلدة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي مستمر في جرائم الحرب التي يرتكبها بشكل يومي بجانب حرب الإبادة الجماعية والتجويع المقامة ضد الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وفي حصيلة غير نهائية، أوضحت “وفا”، أن عدد الشهداء بلغ في قطاع غزة 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.