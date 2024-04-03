سقوط أربعة قتلى في زلزال تايوان

توفي أربعة أشخاص في الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان، حسبما أعلن جهاز الإطفاء الوطني في البلاد.
وسُجلت الوفيات في مقاطعة هوالين مركز الزلزال، وقضى ثلاثة من الضحايا على طريق للتنزه والرابع في نفق في طريق سريع.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الإطفاء في تايوان، عن إصابة أكثر من 50 جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 7.5 درجات، والذي يعد الأعنف فيها منذ 25 عامًا.
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