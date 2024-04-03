50 مصابًا جراء زلزال تايوان اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - بلغ عدد مصابي زلزال تايوان الذي وقع صباح اليوم الأربعاء قبالة سواحل تايوان، أكثر من 50 مصابا، وذكرت وكالة رويترز أن أن شخصا واحدا على الأقل قتل بسبب ذلك الزلزال القوي.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد شعر بالزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة بالقرب من مقاطعة هوالين في تايوان، والذي وقع الساعة 07:58 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:58 صباحًا بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء، في جميع أنحاء أراضي تايوان.

ووفقا لعلماء الزلازل المحليين، فإن مركز الزلزال المبلغ عنه يقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة على بعد 25 كيلومترا (أكثر من 15.5 ميلا) جنوب شرق مدينة هواليان على عمق 15.5 كيلومترا (9.6 ميلا).

وتم الإبلاغ عن عشرين هزة ارتدادية أخرى في المنطقة، في حين تم الإبلاغ عن الهزات أيضًا في مقاطعتي فوجيان وجيانغسو شرق الصين.

أفادت خدمات الأرصاد الجوية اليابانية في وقت سابق من اليوم أنه تم إصدار تحذير من حدوث تسونامي مع وصول الأمواج إلى ارتفاع ثلاثة أمتار في محافظة أوكيناوا اليابانية عقب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب جنوب غرب اليابان.

مواطنون محاصرون بعد انهيار 26 مبنى على الأقل بسبب الزلزال

فيما ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أوضحت أن زلزال قوي ضرب الساحل الشرقي لتايوان بقوة 7.4 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عامًا، وفقًا لإدارة الطقس المركزية في تايوان.

فيما أعقب الزلزال هزات ارتدادية قوية إحداها سجلت قوة 6.5 درجة، في حين حذر مسؤولون تايوانيون من توقع المزيد من الهزات الارتدادية القوية التي تصل قوتها إلى 7 درجات في الأيام المقبلة.

وتداولت تقارير أن الناس محاصرون بعد أن تسبب الزلزال في انهيار 26 مبنى على الأقل، وفقًا لمركز قيادة الطوارئ المركزي في تايوان.