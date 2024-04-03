جعجع بحث مع سفير فرنسا حرب غزة والتصعيد في جنوب لبنان وملف الرئاسة

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو. وبحث الجانبان، بحسب بيان عن "القوات"، في "مختلف التطوّرات في لبنان والمنطقة، ولاسيّما الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب اللبناني. كما ناقش المجتمعون ملف انتخاب رئيس للجمهورية".

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