بارود: تأجيل الانتخابات البلدية خطير ولا يجوز اعتماده بصورة فورية

رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود، في تصريح لإذاعة "صوت لبنان"، أنّ "تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية طويل المدى خطير، ولا يجوز اعتماد التمديد بصورة فورية، وخاصة ان وزارة الداخلية والبلديات أعلنت عن الجهوزية التامة لإجراء هذه الانتخابات البلدية، ما يسمح بإجرائها في حال حصل وقف لإطلاق النار في القريب العاجل وأدّت الظروف الدولية إلى وقف العمليات العسكرية".

ولفت إلى أنّ "محاولات الإلغاء والتأجيل تستهدف بشكل ما الديمقراطية المحلية بحجج مختلفة وبحجة الحرب اليوم التي تفرض نفسها، في ظل الكلام الواضح في ال​سياسة​ عن عدم الرغبة بإجراء الانتخابات البلدية في مناطق لبنانية دون أخرى".