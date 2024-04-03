العمل الجماهيري في "حماس" أطلق حملة تستهدف الفلسطينيين في لبنان لدعم قطاع غزة في عيد الفطر

أعلن العمل الجماهيري لحركة "حماس" في لبنان، عن إطلاق حملة وطنية لدعم قطاع غزة في عيد الفطر، تحت "تخلّي عيدك مع غزة".

وأوضح أنّ الحملة تستهدف "المجتمع الفلسطيني في لبنان بكل فئاته وشرائحه ومؤسساته، وتهدف إلى حث المجتمع الفلسطيني في لبنان إلى إحياء عيد الفطر المبارك بطريقة أخلاقية وإنسانية موجهة بالكامل نحو قطاع غزة، تأخذ بالاعتبار وضع أهلنا هناك وظروفهم الصعبة، وتقدم لهم الدعم الاجتماعي والمساندة، في روح من الواجب و الأخوة والتكافل ووحدة الشعب والقضية".

وتتضمن الحملة إحياء عيد الفطر بطريقة خاصة تختلف عن ما كان يجري في الظروف الطبيعية، وهي "الابتعاد عن كل أشكال المباهج ومظاهر الفرح، التبرع لأهلنا في غزة، وتخصيص مبلغ خاص من كل عائلة أو هيئة في العيد لأهلنا الصامدين، تخصيص خطبة صلاة العيد للأوضاع في غزة، وحثّ المجتمع على أهداف ومعاني هذه الحملة، ارتداء الكوفية الفلسطينية في صلاة العيد، الخروج بمسيرات في المخيمات والتجمعات بعد صلاة العيد مباشرة، تدعم المقاومة وصمود أهلنا البطولي في قطاع غزة، الامتناع عن نشر صور ومظاهر الطعام والشراب عبر مواقع التواصل، عدم تقبل المعايدات والتبريكات طوال أيام العيد ومقاطعة الشركات والمطاعم والمنتجات التجارية للشركات المعروفة بدعمها للكيان الصهيوني".

وشددت على أنّ "هذه الأعمال ذات الطابع الشعبي، وغيرها من الأفكار والبرامج الأخرى، لها وقع إيجابي كبير على أهلنا في القطاع، وتؤكد في نفس الوقت وحدة شعبنا وتضامننا وتكافلنا، على طريق المقاومة والتحرير والعودة".