المطران معوض احتفل بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد سيدة البشارة في شتورا

إحتفل راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد سيدة البشارة في كنيسة سيدة البشارة في شتورا وعاونه كاهن الرعيّة الأب طوني الصقر بحضور جمع من المؤمنين. وتحدث في عظته عن "بشارة السيّدة العذراء وتلبيتها بأمانة وإخلاص للدعوة الموجّهة لها بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها لا سيّما ما تعرّضت له من إضطهاد على يد هيرودس، وهي التي لم تلبّ الدعوة كإمتياز ليس له مثيل بين البشر بل قبلتها مع كلّ ما فيها من متطلّبات وواجبات، متطرّقاً إلى شفاعتها في عرس قانا الجليل".

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