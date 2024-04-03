نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "الهجوم على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمدًا لأنه تم بواسطة 3 قنابل"، وذلك في إشارة إلى مقتل 7 من عمّال مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" جرّاء قصف إسرائيلي في غزة.
وقال: "نشك في أية مساءلة، ومحبطون من تحقيقات إسرائيل السابقة كما حصل بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة"، مضيفًا "لا أعتقد أن تحقيق إسرائيل في الغارة على عمال الإغاثة سيكون شفافًا أو نزيهًا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: الهجوم على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمدًا ولا أعتقد أن تحقيق إسرائيل سيكون نزيهًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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