غانتس: ينبغي ألا نقبل العنف ويجب عدم تجاهل تعليمات الشرطة كما حصل في القدس

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريح له الى انه "ينبغي ألا نقبل العنف ويجب عدم تجاهل تعليمات الشرطة كما حصل في القدس".

وشدد على ان "قوة الجيش وروح المحاربين تشكل جزءا مهما من قدرتنا على كسب الحرب لكن وحدة الشعب هي مفتاح مستقبلنا".