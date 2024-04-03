رئيس الشاباك: مظاهرات القدس وتل أبيب تثير القلق وقد تؤدي إلى أوضاع خطيرة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار، قوله إنّ "مظاهرات الليلة الماضية تثير القلق وقد تؤدي إلى أوضاع خطيرة"، وقال: "هناك فرق بين احتجاج مشروع واحتجاج عنيف غير قانوني يضر بالأمن العام".

وأمس، شهدت شوارع مدينة القدس وتل أبيب، تظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، حيث خرج عشرات الآلاف من الاسرائيليين المطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتعزيز الجهود لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس"، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.