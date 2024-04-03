المرصد الاوروبي: الكلام عن أن الدولة مسؤولة عن تبديد 121 مليار دولار محاولة لتحميلها الخسائر وحدها

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان أن "جمعية المصارف في لبنان مستمرة بالقاء المسؤولية على الدولة بينما تقوم هي بغسل يديها من كل شيء.".

واضاف المرصد: الكلام عن أن الدولة مسؤولة عن تبديد ١٢١ مليار من أصل ١٢٤ مليار كانت في المصارف قبل تشرين ٢٠١٩ ما هو إلا محاولة لتحميل الدولة وحدها الخسائر.

وتساءل المرصد " أين أرباح المصارف التي جنتها طيلة تلك السنوات، ولنفترض فعليا أن المصارف إدانة الدولة، فلماذا فعلت ذلك وهي تدرك أن الدولة في ازمة". واضاف المرصد: قانون النقد والتسليف واضح ويمنع على المصارف الاستثمار في مكان عالي المخاطر اي الدولة المأزومة والمصارف تدرك ذلك، فلماذا فعلتها؟".