رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان أن "جمعية المصارف في لبنان مستمرة بالقاء المسؤولية على الدولة بينما تقوم هي بغسل يديها من كل شيء.".
واضاف المرصد: الكلام عن أن الدولة مسؤولة عن تبديد ١٢١ مليار من أصل ١٢٤ مليار كانت في المصارف قبل تشرين ٢٠١٩ ما هو إلا محاولة لتحميل الدولة وحدها الخسائر.
وتساءل المرصد " أين أرباح المصارف التي جنتها طيلة تلك السنوات، ولنفترض فعليا أن المصارف إدانة الدولة، فلماذا فعلت ذلك وهي تدرك أن الدولة في ازمة". واضاف المرصد: قانون النقد والتسليف واضح ويمنع على المصارف الاستثمار في مكان عالي المخاطر اي الدولة المأزومة والمصارف تدرك ذلك، فلماذا فعلتها؟".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي: الكلام عن أن الدولة مسؤولة عن تبديد 121 مليار دولار محاولة لتحميلها الخسائر وحدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.