اجتياح رفح.. أمريكا تسخر من خطة إسرائيل: غير مقنعة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام عبرية، ليل الثلاثاء الأربعاء، تفاصيل اجتماع جرى عبر اتصال مرئي، بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، لبحث خطة إخلاء واجتياح مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، بأن الفريق الأمريكي ضم الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، ومن إسرائيل حضر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وخلال االاجتماع، الذي ضم مسؤولين آخرين أمريكيين وإسرائيليين، تم مناقشة المقترحات البديلة التي قدمتها الإدارة الأمريكية للعمل العسكري الإسرائيلي في رفح.

ووفقا للقناة، فقد اتسم الاجتماع بالحدة والصرامة، إلا أنه ومع ذلك" يبدو أن السخرية كانت حاضرة، حيث سخر بلينكن من الخطة الإسرائيلية لإجلاء النازحين من رفح".

وأشارت القناة إلى سخرية بلينكن في قوله مخاطباً المسؤولين الإسرائيليين: "وفقاً لوتيرة عملكم في إدخال المساعدات الإنسانية، سيستغرق الأمر 4 أشهر لإخلاء رفح".

وخلال الاجتماع ايضا، قال سوليفان للإسرائيليين: "أنتم على وشك أن تكونوا مسؤولين عن أزمة مجاعة في القرن الحادي والعشرين، وهذا ليس مقبولاً".

وأضاف سوليفان موجهاً حديثه للإسرائيليين: "خطة الإخلاء التي قدمتموها حتى الآن ليست مثيرة للإعجاب ولا قابلة للتطبيق وغير مقنعة".

من جانبه، رد الوزير الإسرائيلي دريمر قائلاً للمسؤولين الأمريكيين: "لا يمكن تفكيك حماس دون الدخول إلى رفح، وهذا شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أهداف الحرب".

وعلّق سوليفان على ذلك قائلا: "إذا لم تكن هناك خطة منظمة لليوم التالي للحرب، فلن يساعدكم شيء على الدفع نحو تفكيك حماس، لا رفح ولا شيء آخر".

وذكر بيان مشترك، في ختام الاجتماع، أن "الجانب الأمريكي عبّر عن مخاوفه إزاء خطط إسرائيل، وأن الإسرائيليين وافقوا على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار".

والإثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن على بلاده اجتياح مدينة رفح بموافقة الولايات المتحدة أو دونها.

يشار إلى أن العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، كانت قد طلبت من إسرائيل عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أكدت الولايات المتحدة مرارا أن إسرائيل لم تقدم أي خطة موثوقة بشأن إخلاء المدنيين من رفح المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.

ورغم مخاوفها من خطة إسرائيل لاجتياح رفح، إلا أن واشنطن أجازت مؤخراً إرسال قذائف وطائرات مقاتلة، بمليارات الدولارات، إلى إسرائيل التي تشن حرباً على غزة منذ 6 أشهر.