شكرا لقرائتكم خبر عن عقب الزلزال..المكتب التجاري السعودي يؤكد سلامة المواطنين في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي للمكتب التجاري العربي السعودي في تايبيه (تقع في الجزء الشمالي من جزيرة تايوان)، متابعته آثار الزلزال الذي ضرب شرق جزيرة تايوان صباح، اليوم الأربعاء، الموافق 3 أبريل 2024، مؤكدًا سلامة المواطنين السعوديين العاملين والمقيمين المسجلين لدى المكتب ولله الحمد حتى هذه اللحظة.ويهيب بالمواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والبقاء في أماكن آمنة.وأكد المكتب على ضرورة التواصل مع المكتب في حال وجود خطر أو طارئ لا سمح الله، وذلك بالاتصال على الأرقام التالية: رقم المكتب (886228761444+)، طوارئ شؤون السعوديين (886978231650+)، داعين الله السلامة للجميع.كما يعرب المكتب عن صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.